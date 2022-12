Lagere reeksen in Vlaanderen passen zich aan timing van WK-finale aan

Andere evenementen passen zich waar mogelijk aan het WK aan. In de lagere reeksen in het Belgische voetbal zal dat ook gebeuren.

Belangrik om te weten voor wie al eens graag een wedstrijdje in één van onze lagere reeksen meepikt, zeker nu de competitie op het hoogste niveau stilligt: de aanvangsuren van de matchen op 18 december zullen vervroegd worden. Diezelfde dag vindt in Qatar immers de WK-finale plaats.

Aftrap nog een uur vroeger

De aftrap van de WK-finale is om 16u Belgische tijd. Voetbal Vlaanderen laat aan Het Nieuwsblad weten dat de competiematchen van de Tweede Afdaling tot en met die in vierde provinciale een uur vervroegd worden. De aftrap zal die dag op de Vlaamse voetbalvelden al gegeven worden om 13u30.

Zo is het ook voor spelers en trainers bij amateurclubs mogelijk om - hopelijk samen met toeschouwers die in de kantine blijven hangen - naar de WK-finale te kijken. Vlaamse clubs kunnen in onderling overleg wel nog altijd een ander aanvangsuur overeenkomen, als dat hen beter uitkomt.