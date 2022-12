Slecht nieuws voor Anderlecht: Groeibriljant Duranville 'geruime tijd' aan de kant na blessure

Hij was lange tijd een van de lichtpuntjes bij Anderlecht maar de 16-jarige Julien Duranville lijkt trainer Riemer niet te kunnen helpen in de eerste weken na de competietieherstart.

Duranville kwam als 16-jarige tegen OH Leuven voor de eerste keer piepen bij de A-ploeg van Anderlecht. Bij zijn eerste invalbeurt was hij meteen goed voor een belangrijk doelpunt in het 2-2 gelijkspel tegen Leuven. De winger speelde zich in de harten van de Anderlecht-fans en haalde zelfs de ruime voorselectie van Roberto Martinez voor het WK in Qatar.

Anderlecht trok vorige week op winterstage naar Kreta en speelde daar enkele oefenwedstrijden. In de tweede wedstrijd tegen Panetolikos voelde Duranville iets aan de hamstrings tijdens een spurt. Bij de terugkeer in België onderging hij medische testen en die stelden een blessure vast aan de hamstrings.

Hoe lang Duranville buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk. Anderlecht communiceert alleszins wel dat hij 'geruime tijd' aan de kant zal staan.