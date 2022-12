Beerschot reageert op Luikse beschuldigingen én gaat in tegenaanval: "Die beelden zullen we wél aan het Bondsparket bezorgen"

Beerschot VA kan niet lachen met de beschuldigingen uit de hoek van SL16. Volgens Jong Standard trakteerden de Antwerpse fans hen op oerwoudgeluiden en racistische spreekkoren. Maar daar lijkt niets van aan.

“Beerschot VA is een club die zich tegen racisme en discriminatie keert”, klinkt het in een officieel statement bij de Mannekens. “Maar we zijn ook een club die het opneemt voor de eigen fans. We zijn dan ook verbaasd van de klachten van SL16.”

Meer zelfs: de leider in 1B haalt er het scheidsrechtersrapport bij. “SL16 spreekt van oerwuidgeluiden die iedereen duidelijk heeft kunnen horen. Zowel de vier scheidsrechters als de match delegate hebben geen racistische uitlaten gehoord.”

“We betreuren het dan ook dat onze fans door deze ongefundeerde beschuldiging door het slijk wordt gehaald”, herhaalt Beerschot. "Zelf hebben we zelfs de beelden herbekeken en daar zien we ook niets verkeerd."

Tegenaanval

Maar Beerschot heeft wel iets anders opgemerkt. “Wat wél duidelijk te zien is op beelden en in het wedstrijdrapport staat is de agressieve houding van de bezoekende spelers naar onze spelers, staf en stewards. Beerschot zal die beelden dan ook aan het Bondsparket bezorgen."