Radja Nainggolan over het SPAL-verhaal: "Al grappend vroeg Daniele De Rossi me om naar zijn club te komen"

Radja Nainggolan heeft een verhaal uit de doeken gedaan over hem en Daniele De Rossi, zijn oud-ploegmaat bij AS Roma.

Tijdens een lange Instagram Live met Instagram-kanaal 'Romanist Tradition' kwam Nainggolan terug op zijn verleden bij AS Roma en zijn band met Daniele De Rossi, die inmiddels trainer is van de Italiaanse tweedeklasser SPAL.

Toekomst onzeker

"We spreken vaak met mekaar, we zijn close gebleven. Al grappend heeft hij me gevraagd om naar zijn club te komen en hem een handje te helpen", aldus Nainggolan. Al zal het dus niet meteen tot een overstap naar SPAL komen. Waar de toekomst van Nainggolan dan wel ligt, is onzeker. Een terugkeer naar Italië blijft wel een optie.

"Alles wat hij doet is op een Romeinse manier", zegt Nainggolan nog over De Rossi. "Hij heeft me op het veld vaak geholpen en ik heb altijd geprobeerd om de dingen te doen die hij vroeg."