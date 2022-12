Kerim Mrabti is terug en dat koesteren ze bij KV Mechelen: "Een heel belangrijke speler voor ons, waarde al bewezen"

KV Mechelen kan terug over Kerim Mrabti beschikken en dat maakt meteen een heel verschil. In zijn eerste match van het seizoen ontpopte de Zweed zich meteen tot matchwinnaar.

Eind juni wist Kerim Mrabti dat een knieblessure hem maanden aan de kant zou houden. Bij KV Mechelen hebben ze zijn statistieken en werkkracht enorm gemist. Na maanden revalideren verscheen de 28-jarige speler dinsdagavond wel aan de aftrap en dat hebben ze bij Seraing geweten. Mrabti kopte KV Mechelen op voorzet van Hairemans naar de kwartfinales van de Beker van België.

Kwaliteit én mentaliteit

"Hij is een heel belangrijke speler voor ons", zegt aanvoerder Rob Schoofs over de doelpuntenmaker. "Voor hem en voor de ploeg is goed dat hij zo kan hervatten. Hij brengt zowel kwaliteit als mentaliteit bij. Ook Bijker deed terug mee, hij en Mrabti zijn twee spelers die hun waarde al bewezen hebben."

"Kerim deed het heel goed", loofde ook trainer Steven Defour zijn speler. "Hij had links en en rechts wel wat last", verklaarde de KV Mechelen-trainer waarom hij hem na een uur voetballen naar de kant haalde. "We hopen hem vrijdag te recuperen."