Riemer heel duidelijk over situatie Hoedt: "Er is niets veranderd"

Anderlecht begint er morgen weer aan tegen Genk. De Croky Cup wordt een eerste grote test voor Brian Riemer en de zijnen. De Deen zal wel geen beroep kunnen doen op Benito Raman en Wesley Hoedt.

Hoedt traint sinds vorige week weer mee bij de A-kern. "Wesley traint inderdaad met ons en doet het heel goed", aldus Riemer, die wel ook rekening moet houden met het clubstandpunt. "De situatie voor Wesley is niet veranderd. Maar ja, ik zie wel een speler die zijn uiterste best doet. Voor meer vragen daarover moet je hoger in de sportieve rangorde gaan", glimlachte de minzame Deen.

Benito Raman sukkelt dan weer met een kleine blessure. Jan Vertonghen komt zo goed als zeker aan de aftrap. "Hij is heel fit en enthousiast om te helpen voor een oudere speler. Debast? Zeno heeft niet gespeeld op het WK en ontbreekt wat matchritme. Duranville? Die is voor de langere termijn out."