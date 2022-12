CEO van Standard in Taskforce die bondscoach moet kiezen: "Veel keuze was er niet"

CEO Pierre Locht van Standard maakt deel uit van de vier wijzen die samen de Taskforce van de Belgische voetbalbond vormen.

Over hoe het komt dat Pierre Locht van Standard in de Taskforce voor het kiezen van de nieuwe bondscoach zit doet hij wel heel flauwtjes. Typisch Belgisch zeg maar.

“Ze hadden naast een Nederlandstalige een Franstalige nodig. Veel keuze was er niet. Nee, ik vind het goed dat de Raad van Bestuur vertegenwoordigd is in de Taskforce. Dat is gewoon good governance”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Zijn eigenlijke taak is zelfs niets omschreven. “Het traject is duidelijk. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 10 januari. Er is geen rolverdeling. Er zijn collectieve discussies. We denken samen na over wat het beste is voor de Rode Duivels en de toekomst van ons voetbal.”