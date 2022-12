Sterkhouder bij Frankrijk is in het vizier van FC Barcelona gekomen, al zijn er nog kapers op de kust

Adrien Rabiot speelde een sterk WK met de Franse nationale ploeg en heeft hierdoor de interesse gewekt bij FC Barcelona. Al zijn deze niet alleen.

Adrian Rabiot geniet interesse van FC Barcelona, dat de middenvelder van Juventus komende zomer transfervrij zou willen inlijven. Er zijn kapers op de kust voor de 27-jarige international. Volgens The Times is er ook serieuze interesse uit de Premier League.

Tottenham Hotspur zou zelfs met Juventus al in gesprek zijn over een afkoopsom van rond de vijftien miljoen euro. Ook Arsenal zou in de markt zijn voor Rabiot, die een overstap naar de Engeland ziet zitten. "Ik heb altijd gezegd ooit in de Premier League te willen spelen", heeft hij gezegd tijdens het WK.