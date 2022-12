Mats Rits laat zich uit over zijn contract en situatie van Ruud Vormer

Mats Rits is terug bij Club Brugge. Vanaf januari kan hij na zijn blessureleed weer ingezet worden bij blauwzwart.

Mats Rits ligt nog tot 2024 onder contract bij Club Brugge. Hij heeft nog een extra seizoen als optie in zijn overeenkomst. “Dan ben ik al 32 jaar”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. “Ik ben hier heel gelukkig, dat is zeker. Zei ik op mijn veertiende al dat ik misschien ooit eens naar het buitenland zou willen? En later dat ik nog het liefst de rest van mijn leven bij Club zou willen blijven?”

Een situatie die wel meer voorkomt bij blauwzwart. “Ik zou het niet erg vinden. Zeg nooit nooit, maar ik apprecieer wat ik heb. Ik ben hier gelukkig. Een beetje hetzelfde als wat Hans Vanaken zegt. Is dat dan clubliefde? Bestaat dat nog? Na vijf jaar is dat niet onlogisch, anders waren we hier niet zo lang gebleven.”

Rits legt ook de link met Ruud Vormer. “Of Vormer nog zoveel clubliefde heeft? Dat zou je hem moeten vragen. Rudie is een vriend. Ik ken de situatie en iederéén, spelers én Club, vindt dat heel jammer. Hij heeft ontzettend veel betekend voor Club, maar dat is iets tussen club en speler.”