Karel Geraerts genomineerd voor Trofee Raymond Goethals: "Geweldige ervaring"

Felice Mazzu verliet Union SG voor Anderlecht. Hij wou Karel Geraerts als assistent mee naar het Lotto Park, maar Geraerts koos om T1 te worden bij Union SG.

Met succes, want de ploeg staat tweede in de Jupiler Pro League. Dat leverde Geraerts in zijn debuutseizoen meteen een nominatie voor de Trofee Raymond Goethals op.

“Het is geweldig om dat persoonlijk te ervaren, maar ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Ik heb daar een hele staf voor”, zegt Geraerts bij De Zondag.

“Spelers die op het veld elke minuut als gekken tekeergaan om te winnen en een club die als een blok achter mij staat. Het is een puzzel die goed in elkaar past, het is iets collectiefs. Maar dat ik er heel trots op ben, zal ik niet ontkennen.”