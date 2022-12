Trots om boer te zijn: Leye gooide nog een 19-jarige centrale verdediger voor de leeuwen

Mbaye Leye moest tegen Deinze in de Beker van België flink puzzelen bij het maken van een basisopstelling. En zo kregen we ook een debutant te zien.

Cheick Thiam speelde weliswaar al in de voorbereiding een aantal keer mee en ook in de galawedstrijd tegen Valenciennes in juli, maar daarna werd het stil rond hem.

De 19-jarige aanvaller uit Guinee zit al sinds begin 2021 bij de beloften van Essevee en speelde dit jaar al heel wat matchen in de Tweede Amateurklasse.

Tegen Deinze kreeg hij zijn debuut bij de 'grote jongens'. Als centrale verdediger in een al jonge defensie met ook onder meer Tambedou een pittig debuut.

Hij had het dan ook niet onder de markt, maar verstuurde bijwijlen wel eens een interessante crosspass. Benieuwd of hij ook in competitie minuten zal kunnen maken.