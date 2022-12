Roman Yaremchuk vindt zijn draai maar niet bij Club Brugge: "Deze situatie kan je niet zo laten"

De Oekraïense spits kon zich nog niet echt overtuigen in Brugge.

Roman Yaremchuk (27) kwam deze zomer over van Benifa voor zo'n zestien miljoen euro en is daarmee de duurste inkomende transfer van Club Brugge en heel België. Toch kon de spits nog niet overtuigen.

In 12 matchen voor Club kon Yaremchuk twee keer scoren en gaf hij twee assists. Yaremchuk valt soms naast de selectie. Nordin Jbari vindt dat Hoefkens en Club Brugge het probleem moeten oplossen.

"Als zo'n jongen het moeilijk heeft, is het ook de verantwoordelijkheid van de coach om te zorgen dat hij weer de speler wordt die hij is. Deze situatie kan je volgens mij niet zo laten, want dit is niet gezond", zei hij in De Zondag.

Voor de match tegen OH Leuven zit Yaremchuk niet in de selectie. Hij blesseerde zich op training aan zijn kuit. Op 8 januari, voor de match tegen Racing Genk, wordt de spits terug in de selectie verwacht.