Goudhaantje Gent duidelijk: "Interesse uit Engeland, Frankrijk en Spanje, maar ..." en "Dat wil ik in 2023 doen"

Bij AA Gent zijn ze klaar voor een deugddoend 2023. Ook een van de toptalenten wil er dat jaar staan.

Voor Ibrahima Salah brengt 2023 een verhuis naar de (buurt van) Gent. "In de buurt van Tarik Tissoudali, dan kunnen we misschien samen naar de training rijden", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Interesse

"Het voorbije jaar was ongelooflijk, maar ik moet nog meer naam maken voor mezelf. Nu kent iedereen Salah ... Mo Salah van Liverpool. Het doel is ook de naam Ibrahim Salah bekend maken."

En dat zal hij vooralsnog doen bij Gent, want onlangs verlengde hij zijn contract tot juni 2026: "Er was interesse uit Frankrijk, Engeland en Spanje, maar het is te vroeg om naar het buitenland te vertrekken. Nu ligt de focus op Gent."