🎥 Tom Vandenberghe zijn dubbele redding tegen Racing Genk is de 'Save of the week'

Sommigen hun debuut in de Jupiler Pro League gaat geruisloos voorbij. Dit is alvast niet het geval bij Tom Vandenberghe van KV Kortrijk.

De 30-jarige doelman maakte afgelopen weekend zijn debuut voor KV Kortrijk. Zijn dubbele redding leverde niet alleen de drie punten op tegen de leider uit de Jupiler Pro League, maar ook direct een prijs.

De debutant wint namelijk het BWin 'Save of the Week'. De doelman zal nooit de laatste week van 2022 vergeten. Tot vorig seizoen was Vandenberghe sterkhouder bij KSK Deinze. Hij speelde in totaal maar liefst 177 wedstrijden op 7 jaar tijd.