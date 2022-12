De statistieken van Club Brugge onder Carl Hoefkens: veel zeges, maar ook een opvallende tegenvaller

Club Brugge begon goed aan het seizoen en kon goede statistieken voorleggen, maar de laatste wedstrijden raakten de resultaten meer in verval. Net zoals de statistieken.

In de Champions League haalde Club Brugge op 6 wedstrijden 3 zeges, 2 gelijke spelen en een nederlaag. Daarin maakten ze 7 doelpunten en kregen ze 4 doelpunten tegen (allen thuis tegen Porto). Over het algemeen is die balans positief.

De statistieken kleuren in de Jupiler Pro League minder rooskleurig. Althans toch voor de laatste paar maanden. Nochtans was het een uitstekend begin voor Club. Na 8 speeldagen telden ze 6 zeges, een gelijkspel en een nederlaag. Club maakte ook 19 doelpunten en kreeg 7 doelpunten tegen. Dat is een mooie balans.

De 10 speeldagen nadien tonen een andere balans: 4 zeges, 3 gelijke spelen, 3 nederlagen, 17 doelpunten voor en 14 doelpunten tegen. Dat lijken eerder cijfers voor een middenmoter. Vooral de laatste 5 speeldagen creëerden die balans. Er werd maar één keer gewonnen en Club maakte even veel goals als dat ze er tegen kregen.

CONCLUSIE

Alle competities bij elkaar (CL, JPL, beker en Supercup) komt Club Brugge na 27 wedstrijden aan een balans van 15 zeges, 6 gelijke spelen, 6 nederlagen, 46 doelpunten voor en 29 doelpunten tegen. Op het 1e zicht lijkt dat mooi, maar als we dieper graven, zijn de statistieken minder mooi dan ze lijken.

Tijdens de 1e maanden kreeg Club Brugge veel minder doelpunten tegen. Rond de interlandbreak eind september is het beginnen omslaan. De ploeg kreeg regelmatiger een doelpunt binnen. Die tegendoelpunten zorgden voor extra gelijke spelen en nederlagen. En dat is vaak nefast voor een trainer van een topclub.