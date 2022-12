"Toont nog maar eens aan wat een zootje ongeregeld de KBVB is"

Is het een belangenconflict of niet, dat Bart Verhaeghe zowel bij Club Brugge als bij de Belgische voetbalbond op zoek is naar een ? De meningen zijn verdeeld. Maar er zijn ook zeer kritische stemmen.

Twee trainers nodig en wellicht een zoektocht binnen dezelfde profielen. De positie van Bart Verhaeghe bij Club Brugge én de Taskforce die een nieuwe bondscoach moet zoeken lijkt verweven met elkaar.

De aanstelling van de nieuwe coach toont nog maar eens wat een zootje ongeregeld de KBVB is. Er wordt zo wel heel licht over gegaan over het belangenconflict van Verhaeghe bij het zoeken naar een nieuwe coach. Enkele bedenkingen: — Stijn Francis (@StijnFrancis) December 30, 2022

Bij de voetbalbond maken ze zich geen zorgen, maar spelersmakelaar Stijn Francis stelt zich ernstige vragen bij de gang van zaken.

"Het maakt nog maar eens aan wat een zootje ongeregeld de KBVB is", aldus Francis in een kritische tweet. Waarop hij verder gaat over hoe het wel een belangenconflict is.