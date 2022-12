Analisten kritisch over Martinez: "Ik zakte door grond van die uitspraak" en "Opgestapt? Geloof je toch zelf niet?"

Voor Roberto Martinez is het avontuur bij de Rode Duivels ten einde. En dus werden ook zijn prestaties en manier van werken nog eens onder de loep genomen bij de eindejaarsoverzichten.

José De Cauwer is in De Zondag bijzonder kritisch: "Ik las dat Martinez zei dat we er niet klaar voor waren op het WK in Qatar. Ik zakte door de grond. Daar moest hij toch voor zorgen?"

Schoonzoon

"Ik kreeg het nooit warm van hem. Te afgelikt, ik miste emoties. Hij was te veel de ideale schoonzoon", aldus de wielerkenner met een groot voetbalhart.

Johan Boskamp pikte in: "Hadden ze niet zo schijterig gespeeld tegen Frankrijk speelden ze in 2018 de finale. Dat is het enige dat ik hem kwalijk neem. Dat hij is opgestapt? Dat geloof je toch zelf niet?"