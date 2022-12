Johan Boskamp ziet het met lede ogen aan: "Ik word er helemaal gestoord van"

Het einde van het jaar komt nu wel heel dichtbij. Johan Boskamp blikte met José De Cauwer terug op 2023.

Voetbal en wielrennen, het zijn wellicht de twee belangrijkste sporten ter wereld, maar ze worden op een heel andere manier beleefd. Ook voor de topsporters is het totaal anders.

Johan Boskamp ziet een groot verschil tussen de twee. “De druk in het wielrennen wordt almaar groter. Als je nu ziet dat Mark Cavendish, een van de beste sprinters ter wereld, op zijn knieën moet zitten om aan een ploeg te geraken. Dan hebben voetballers het gemakkelijker”, vertelt hij in De Zondag.

“Als ik José op televisie bezig hoor, straalt de passie er wel nog af. Onze generatie had veel meer passie dan wat ik nu zie. Al die data in het voetbal, ik word er helemaal gestoord van. Ik mis betrokkenheid. Dat heeft ook te maken met de vele buitenlanders in het voetbal. Bij Molteni reden vroeger bijna alleen maar Belgen, hé José?”