Dennis van Wijk over de aanstelling van Scott Parker bij Club Brugge: "Negen van de tien Engelse trainers slagen niet in het buitenland"

Club Brugge stelde op oudejaarsdag zijn nieuwe trainer voor.

Carl Hoefkens werd na een halfjaar al aan de kant geschoven bij Club Brugge. Ondanks de historische kwalificering voor de achtste finale in de Champions League moest Hoefkens door minder spel in de competitie en de bekeruitschakeling opstappen.

Club Brugge stelde de Engelsman Scott Parker (42) aan als de vervanger van Hoefkens. Parker promoveerde met Fulham naar de Premier League in 2020, maar degradeerde het seizoen nadien weer. Daarna ging hij aan de slag bij Bournemouth, maar ook dat was geen succes.

Dennis van Wijk heeft vragen bij de aanstelling van Parker. "Negen van de tien Engelse trainers slagen niet in het buitenland. Laten we hopen dat hij niet zo old school is als die andere Engelse trainers die hem vooraf gingen. Het is alvast geen voor hand liggende keuze van Club Brugge", zegt hij bij Play Sports.