Eerste transfer een feit voor Club Brugge: 'Persoonlijk akkoord'

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of daar is al bijna de eerste transfer voor Club Brugge. Aan uitgaande zijde weliswaar.

Club Brugge heeft aardig wat talenten lopen, maar van eentje gaan ze eerstdaags afscheid moeten nemen zo blijkt. Augsburg Het is al een paar dagen een hardnekkig gerucht en nu heeft ook transfergoeroe Fabrizio Romano het aangekondigd: Arne Engels trekt van Club Brugge naar Augsburg. Er zou al een persoonlijk akkoord zijn tussen Engels en de Duitse ploeg, Club Brugge krijgt nog een bescheiden transferbedragje aangezien Engels in juni einde contract is.