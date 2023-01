Eerste wedstrijd van het jaar zit er al op: Sydney pakt eerste driepunter van het seizoen met dank aan oude bekenden

Het is 2023, dames en heren. Net zoals alle jaren wordt er ook in het nieuwe jaar gevoetbald. De eerste match van het jaar is zelfs al achter de rug.

In het mannenvoetbal werden in de A-League een aantal wedstrijden gespeeld, waarbij de eerste al om vijf uur Belgische tijd begon. 0-2 En dus hadden we om 7 uur 's ochtends al de eerste winnaar van het nieuwe jaar. En dat is Sydney geworden. Ze wonnen met 0-2 bij de Newcastle Jets. Le Fondre en Mak zorgden voor de doelpunten voor de bezoekers.