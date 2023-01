Ferme kritiek op Nainggolan: "Doet me denken aan Frank Vandenbroucke, heb ik groot probleem mee"

Het verhaal van Radja Nainggolan bij R Antwerp FC liep sneller af dan verwacht. En dat is een jammerlijke zaak, vinden ook de analisten.

De terugkeer van Radja Nainggolan naar België zorgde voor wat extra stootkracht bij Antwerp en een leuke dynamiek in de Belgische competitie.

Het bleef echter niet duren en na diverse problemen werd het contract van Nainggolan ondertussen alweer ontbonden.

VDB

"Hij kan nochtans zo goed voetballen. Het is echt jammer", aldus Johan Boskamp over de Belgische middenvelder in De Zondag.

Waarop José De Cauwer inpikte: "Het doet me denken aan Frank Vandenbroucke. Daarom was ik nooit fan van hem. Ik heb een groot probleem met iedere sporter die het kan, maar het niet brengt."