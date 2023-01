Fredberg krijgt met aflopende contracten Trebel en Refaelov meteen stevige dossiers op zijn bord

Trebel en Refaelov zijn einde contract eind juni.

Officieel begint Jesper Fredberg op 1 januari aan zijn taak als nieuwe sportief directeur bij Anderlecht. De Deen stelde ondertussen wel al zijn landgenoot Brian Riemer aan als nieuwe coach.

Twee dossiers waar Fredberg zich in de nabije toekomst mee zal bezig houden is dat van Adrien Trebel (31) en Lior Refaelov (36). Hun contract loopt op 30 juni af en de vraag is of hun toekomst nog bij Anderlecht ligt.

De twee hebben echter een zwaar contract, vooral Trebel dan. Anderlecht probeerde dan ook al meermaals om daarvan af te geraken. Als Refaelov en Trebel willen blijven zullen ze allicht wel flink moeten inleveren. Volgens La Dernière Heure ligt de beslissing en hoever Anderlecht wil gaan met de twee volledig bij Fredberg.

Refaelov en Trebel mogen door hun aflopende contract ook beginnen spreken met andere clubs en daar eventueel al een voorakkoord tekenen.