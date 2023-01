Kortrijk, Union en Westerlo - Antwerp vs Zulte Waregem, Seraing en heel lichte strafschoppen

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Kortrijk kan het nog

KV Kortrijk lijkt onder nieuwe coach Storck toch een nieuw elan te hebben gevonden. Het maakte indruk in de Beker van België tegen OH Leuven én klopte leider KRC Genk in competitie.

De degradatiestrijd zal nog lang en pittig worden, maar de manier waarop gespeeld werd - met veel grinta en toch ook geen slecht voetbal - doet wel opnieuw het beste vermoeden.

Union

Over indrukwekkend gesproken: Union SG heeft er een indrukwekkende heenronde opzitten. Tweede in het klassement én een Europese campagne om u tegen te zeggen.

En ook bij de start van de terugronde waren de Brusselaars de beste 'topclub'. Als enige van de teams bovenin wisten ze te winnen, waardoor ze nog steviger tweede zijn ondertussen.

Spektakel in het Kuipje

Als er één stadion is in België waar het meer dan gemiddeld genomen spektakel is, dan is het wel in het Westels Kuipje.

Het was ook rond kerstdag niet anders. Met dank overigens wel aan de bezoekers van Antwerp, die in een dolle slotfase een 3-1 achterstand nog bijna in een kerstmirakel wisten om te zetten: 3-3.

FLOP

Essevee

Zulte Waregem maakte zich voor de zoveelste keer dit seizoen schuldig aan dezelfde soort foutjes. Domme tegengoals, een domme rode kaart op een slecht moment, ...

Het zit Zulte Waregem zeker niet mee, maar het moet toch ook zelf minder naïef gaan spelen allemaal. De degradatiestrijd wordt nog heel lang en zwaar.

© photonews

Seraing

Seraing van zijn kant lijkt dan weer stilaan een vogel voor de kat. In eigen huis tegen KAS Eupen gaf het opnieuw niet thuis.

Bovendien slikte het alsnog een doelpunt, waardoor het eigenlijk opnieuw een hele slechte zaak doet. De kloof met nummer 15 wordt steeds groter.

Arbitrage?

En ook dit weekend kon er wel weer wat verteld worden over de arbitrage. Op Jan Breydel waren er hier en daar ferme twijfels onder meer.

Maar zeker in Union - Oostende viel er een strafschop voor een toch wel héél vederlicht foutje van Capon.