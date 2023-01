OFFICIEEL: Vormer is van Zulte Waregem en... tekent meteen een definitief contract aan de Gaverbeek

Het nieuws beheerst al de ganse dag de Belgische voetbalmedia en is ondertussen officieel. Ruud Vormer is een speler van Zulte Waregem. Zijn voornaamste taak: degradatie ontlopen.

Zulte Waregem versterkt zich in volle degradatiestrijd met Ruud Vormer. De voormalige aanvoerder van Club Brugge had in het Jan Breydelstadion geen toekomst meer. Bij Essevee moet hij één van de sterkhouders worden.

Opvallend: het gaat ook meteen om een definitieve verbintenis. "Zulte Waregem huurt Vormer tot het einde van het seizoen van Club Brugge", staat te lezen in de officiële mededeling. "Met een definitieve overname in juli."