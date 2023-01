🎥 Lionel Messi twee weken na WK-finale terug bij PSG voor eerste training en hij krijgt warm welkom van ploegmaats

De Argentijn heeft genoeg kunnen feesten.

Lionel Messi (35) won met Argentinië op 18 december de finale van de Wereldbeker in Qatar. Na heel wat vieringen en feesten in zijn thuisland Argentinië is het nu tijd om opnieuw aan de slag te gaan bij zijn club.

Want Messi heeft zich voor het eerst sinds dat WK weer gemeld bij PSG nadat hij dinsdag landde in Parijs. Bij PSG hervat hij woensdag ook de trainingen.

Vrijdag speelt PSG al in de beker tegen Châteauroux, maar de kans dat Messi daar al in actie komt is klein. Volgende week woensdag, op 11 januari, tegen Angers zal Messi er allicht wel bij zijn. Door de nederlaag van zijn ploegmaats tegen Lens is de voorsprong van PSG in het klassement ook geslonken tot vier punten op datzelfde Lens.