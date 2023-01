📷 OFFICIEEL Philippe Clement ziet speler voor 7,5 jaar tekenen bij Chelsea

Benoit Badiashile heeft een definitieve transfer van AS Monaco naar Chelsea afgerond en tekent een contract voor zeven en een half jaar op Stamford Bridge.

De centrale verdediger was de afgelopen vijf seizoenen een vaste waarde in Ligue 1 en maakte onlangs zijn debuut voor Frankrijk. Hoewel hij in maart pas 22 wordt, heeft Badiashile al veel ervaring in de Franse eerste klasse en in Europa, waar hij in de Champions League en Europa League heeft gespeeld voor Monaco en tot nu toe bijna 150 optredens in alle competities heeft gehad.

Als tiener verdiende hij een vaste plaats als linksback van Monaco en in september kreeg hij op 21-jarige leeftijd zijn internationale debuut van Didier Deschamps.

“Ik ben erg blij om hier bij Chelsea te zijn”, zegt Benoit Badiashile. “Ik ben zo enthousiast om voor deze club te gaan spelen. Ik kan niet wachten om de fans te zien en te gaan spelen in de beste competitie ter wereld.”