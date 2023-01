Veelbesproken scheidsrechter Lahoz even aan de kant gehouden en hij zou zelfs denken aan stoppen

De Spanjaard kwam in opspraak tijdens het WK en nu ook in Spanje.

De Spaanse ref Antonio Mateu Lahoz (45) liet zich in negatieve zin opmerken op het WK door tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië een recordaantal gele kaarten, maar liefst 18.

Ook de Spaanse competitie was het afgelopen weekend zover. In de wedstrijd tussen Barcelona en Espnayol trok Lahoz maar liefst 16 gele kaarten en twee rode, ook dat was een record. Ook tijdens de bekermatch van Sevilla trok Lahoz al na een kwartier twee keer geel voor trainer Sampaoli.

De Spaanse voetbalbond wees geen wedstrijd toe aan Lahoz voor komend weekend door al zijn fratsen van de voorbije tijd. Volgens het Argentijnse TyC Sports zou Lahoz na dit seizoen zelfs helemaal stoppen met fluiten.