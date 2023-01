Champions League-winnaar en Italiaans international Gianluca Vialli (58) overleden aan gevolgen van pancreaskanker

De Italiaan genas in 2020 van zijn ziekte, maar herviel opnieuw.

Gianluca Vialli (58) heeft zijn strijd tegen pancreaskanker verloren. Vialli speelde onder meer bij Sampdoria, Juventus en Chelsea en won met Juventus in 1996 de Champions League tegen Ajax. In 1991 won Vialli samen met huidig Italiaans bondscoach Mancini de enige landstitel van Sampdoria en werd in dat seizoen ook topschutter in de Serie A.

Vialli was ook 59 keer international bij Italië en scoorde daarin 16 keer. Hij speelde met Italië ook drie grote toernooien: het WK van 1986 en 1990 en het EK in 1988. Italië verliest zo één van zijn sterren van de jaren '90.

Bij Vialli werd er in 2017 pancreaskanker vastgesteld. In 2020 werd hij genezen verklaard, maar eind 2021 herviel de Italiaan in zijn ziekte. Hij is nu ook overleden aan de gevolgen van zijn ziekte.