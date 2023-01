Scott Parker blikt voor het eerst vooruit: "Een slechte wedstrijd spelen kan..."

Amper enkele dagen heeft de nieuwe trainer van Club Brugge gehad om zich voor te bereiden op de topper tegen KRC Genk.

Het moet niet gemakkelijk zijn voor de nieuwe trainer van blauwzwart. “Ik ben erg onder de indruk van de club in het algemeen. Zowel de staff, de faciliteiten als de spelerskern”, klinkt het op de persconferentie. Scott nam vooral de tijd om zichzelf voor te stellen, uit te leggen wat hij verwacht van zijn kern. Met enkele spelers werd ook individueel gesproken.

Over het duel tegen Genk is hij duidelijk. “We moeten realistisch zijn, ik ben hier nog maar drie à vier dagen. Er is tijd nodig om mijn vista erin te krijgen, mijn job is om dat zo snel mogelijk te doen. De volgende weken zul je het team progressie zien maken naar het team dat ik wil zien.”

Puntenverlies is eigenlijk haast niet meer mogelijk. “Maar we gaan naar Genk met één ambitie: een resultaat halen. Het wordt onmiddellijk een serieuze challenge. Zij hebben goede spelers maar ook hier loopt er heel wat kwaliteit rond.”

Zijn motto ligt alvast in het verlengde van dat van de club. “Ik verwacht 100 procent passie, overgave en inzet van mijn spelers. Hun ingesteldheid moet top zijn. Een slechte wedstrijd spelen kan, maar onvoldoende inzet is onverdedigbaar.”