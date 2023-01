Antwerp over het vertrek van Arthur Vermeeren: "Het contact is zeer goed"

Arthur Vermeeren werkte zich in geen tijd op naar een basisplaats bij Royal Antwerp FC.

De scouts die op de Bosuil langskomen, zijn niet alleen voor de grote namen van de partij. Ook de 17-jarige Arthur Vermeeren wordt door heel wat ploegen goed opgevolgd.

“Zijn doorbraak komt niet uit de lucht gevallen”, zegt manager Sven Jaecques aan Gazet van Antwerpen. “Het is ímmens wat er sinds 1 januari 2017 veranderde qua infrastructuur, begeleiding, professionele trainers, samenwerkingen met topsportscholen, enzovoort…”

Zijn contract loopt nog eventjes en monsterbiedingen moeten nu nog niet verwacht worden. “Arthur doet het goed, al gaan we van hem niet eisen dat hij plots de ploeg draagt. Laat hem maar rustig groeien en leren. Arthur ligt hier nog tot de zomer van 2024 onder contract.”

The Great Old zal zelf ook zorgen dat hij een contract krijgt dat hem op de Bosuil doet blijven. “Een opwaardering van de huidige verbintenis komt er te gepasten tijde aan. Het contact met Arthur en zijn ouders is zeer goed.”