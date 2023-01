📷 OFFICIEEL Chelsea heeft jonge aanvaller beet en geeft hem contract tot 2029

De 20-jarige Ivoriaan David Datro Fofana trekt van de Noorse kampioen Molde naar Chelsea.

Fofana brak vorig jaar door in Noorwegen. Volgens Chelsea is hij een van de meest veelbelovende talenten in het Europese voetbal.

Hij kreeg een contract tot 2029 op Stamford Bridge, met nog een optie voor een extra jaar. Fofano speelde onlangs ook zijn eerste interland voor Ivoorkust.