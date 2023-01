Paul Van Himst maakt keuze tussen contractverlenging voor Refaelov of Trebel

Anderlecht zit met enkele spelers die einde contract zijn. Onder hen ook Lior Refaelov en Adrien Trebel.

Anderlecht wil al enkele jaren verjongen. Spelers als Lior Refaelov en Adrien Trebel lopen tegen het einde van hun contract aan. Of paarswit die nog wil verlengen is maar zeer de vraag.

Voor Paul Van Himst is het duidelijk wie ze aan boord moeten houden. “Ik zou zeggen ja voor Trebel, die nog maar 31 is en nog veel kan bijdragen op en naast het veld. Hij is een harde werker en altijd op zoek naar een gevecht in de goede zin van het woord”, klinkt het in La Capitale.

“Voor Refaelov beginnen de jaren te tellen, ook al blijft zijn talent enorm. Hij zou er echt mee moeten instemmen om slechts een paar wedstrijden in het seizoen te spelen. Maar dat kost veel geld. Is het de investering waard? Dit zijn ingewikkelde kwesties.”