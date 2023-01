Kums hoopt op snel signaal van Gent: "In mijn hoofd heb ik de verschillende opties al overlopen"

Sven Kums is één van de jongens die bij KAA Gent in bezit zijn van een aflopend contract. De middenvelder - volgende maand 35 - wil heel graag blijven, maar zit nog in het ongewisse.

Zijn coach raadt geduld aan, maar het is natuurlijk al januari. "Als het van mij afhangt, wil ik bij AA Gent blijven. Voor mij zou het perfect zijn als ik hier kan blijven. Natuurlijk moet er dan gesproken worden. Dat is nog niet gebeurd. Dat is het standpunt van de club. Het is niet aan mij om dat te begrijpen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Hoe sneller ik zekerheid heb, hoe beter voor mij. Maar ik ga ook geen overhaaste beslissingen nemen. Als speler wil je wel zekerheid en duidelijkheid. Natuurlijk voel ik me fysiek nog goed om te voetballen. Dan zijn dit belangrijke maanden om te zien waar mijn toekomst ligt. In mijn hoofd heb ik de verschillende opties al overlopen. Ik ben hier nog graag en sta open voor alles. Ik heb nog tot juni een contract. Natuurlijk ben je daar onbewust mee bezig, maar eenmaal op het veld denk je daar niet aan en ga je voluit.”





