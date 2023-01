Vanzeir heeft zijn les geleerd en geeft Genk geen gewonnen spel: "Straks zijn het play-offs, dat verhaal kennen we goed genoeg"

Dante Vanzeir beleeft nog steeds hoogdagen bij Union SG. De Brusselaars staan op een play-off 1-spot en Vanzeir zijn eigen niveau zit ook weer hoog. De titeldroom van vorig jaar is nog niet weg...

Vanzeir heeft wel lessen getrokken uit dat vorig jaar, toen hij in volle titelstrijd rood kreeg voor een slag en weken geschorst werd. "Die rode kaart heeft ontzettend veel roet in het eten gegooid. Voor mezelf én voor de ploeg", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dat was het absolute dieptepunt van mijn jaar. Ik ben er zeker van dat ik zonder die lange schorsing mijn vorm had kunnen aanhouden en de ploeg beter had kunnen helpen. Daar heb ik me echt schuldig over gevoeld, omdat ik de ploeg daar in de steek heb gelaten."

Union staat wel weer de naaste belager van Genk. “We beseffen dat het niet makkelijk wordt, zeker omdat Genk goed bezig is. Maar straks zijn er de play-offs en verliezen ze een deel van de puntjes die ze doorheen het seizoen verzameld hebben. Dat verhaal kennen we goed genoeg.”