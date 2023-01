Imke Courtois over ontslag Hoefkens: "Mignolet had zich dat kunnen permitteren"

Club Brugge speelt op dit moment de topper in de Jupiler Pro League tegen Racing Genk. Met de nieuwe trainer Scott Parker op de bank.

Amper een week heeft Scott Parker gehad om zijn ploeg klaar te stomen voor de topper. In zijn vooruitblikkende persconferentie had hij het vooral over ‘No Sweat, no Glory’. Een groter cliché was niet mogelijk.

Courtois vond dat het ontslag van Carl Hoefkens bijzonder snel kwam. De analiste had verwacht dat hij meer krediet had. En ook dat de spelers het meer zouden opnemen voor hem.

“Voor OHL ‘verdedigden’ de spelers hun coach, achteraf zei Mignolet: ‘Het is de zaak van het bestuur.’ En niet: ‘Wij willen doorgaan met Hoefkens.’ Mignolet had zich dat kunnen permitteren.”