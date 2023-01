Paul Van Himst lost het spitsenprobleem van Anderlecht op: "Als ik de coach was..."

RSC Anderlecht speelt vol goede moed, maar het mist offensieve kracht om de nodige doelpunten te maken.

De grote zoektocht van RSC Anderlecht tijdens de wintermercato is gericht op het vinden van een nieuwe spits. Maar voor Paul Van Himst is er een andere oplossing.

Hij zou Lucas Stassin veel meer inbrengen. Die volgt Van Himst al jarenlang op, want hij speelde jarenlang samen met zijn kleinzoon Amando Lapage.

“Stassin heeft echt oog voor het doel. Hij heeft alles om te slagen bij Anderlecht. En zolang we geen echte spits hebben, waarom gebruiken we hem niet af en toe in het eerste team, zonder hem op te branden?”, vraag Van Himst zich af bij La Capitale.

Dat hoeft niet elke week te zijn, want Stassin moet ook nog spelen bij de beloften. “Als ik de coach was, zou ik niet aarzelen om hem wat minuten te geven als het U23-programma het toelaat.”