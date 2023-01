Politie wil hooligans uit ... business seats halen, Genk reageert voor duel met Antwerp: "Moet werkbaar zijn"

Woensdag ontvang Genk voor de beker Antwerp. Voor die wedstrijd heeft de politie verhoogde maatregelen genomen. En dat heeft zo zijn gevolgen ...

Naast een reeks andere maatregelen wordt Genk voor het eerst verplicht een namenlijst van de duizend gasten in de business seats over te maken aan de politie.

Overleg

“We zijn voor veiligheidsmaatregelen, maar ze moeten werkbaar zijn”, is Davy Vanhaen, commercieel directeur van RC Genk, duidelijk tegen Het Nieuwsblad.

“Een week op voorhand alle genodigden opgelijst krijgen, terwijl wedstrijdkalenders vrij last minute bekendgemaakt worden, beperkt de algemene flexibiliteit en gebruikservaring van businessseats. En dat heeft dan weer een impact op onze commerciële doelstellingen. Meerdere clubs hebben nog vragen over verschillende aspecten, dat moet nog in overleg worden uit­geklaard."