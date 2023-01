Scott Parker verdedigt maar wijst Sylla ook terecht: "Maar nu ging Abakar over een lijn"

De gemoederen liepen hoog op bij Abakar Sylla na zijn rode kaart. Zijn kersverse coach, Scott Parker, wijst hem terecht, maar verdedigt hem ook.

"Ik heb al met hem gesproken", vertelde Scott Parker achteraf. "Het is een jonge speler met veel potentieel, maar soms maken die fouten. Ik was ook ooit zo'n jongen. Kijk, het was een domme actie van hem, maar we zullen hem steunen."

"Ik wil dat mijn spelers met rauwe emoties spelen. Je balanceert dan op het randje, maar nu ging Abakar over een lijn. Hij maakte een fout door in frustratie de bal weg te slaan."