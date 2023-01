Schoonvader Mark van Bommel kent het klappen van de zweep: "Niet realistisch om nu al te eisen dat Antwerp kampioen speelt"

Bert van Marwijk, zelf een coach met een heel deftig cv, kent Mark van Bommel door en door. De Antwerp-coach moet immers 'schoonvader' zeggen tegen de ex-bondscoach van Nederland.

Van Marwijk volgt zijn schoonzoon op de voet en kent de situatie bij Antwerp. Een prijs pakken zou alvast een heel mooie bonus zijn. “Er zijn altijd uitzonderingen, zoals Leicester destijds, maar het is niet realistisch om nu al te eisen dat Antwerp kampioen speelt", aldus Van Marwijk in Het Nieuwsblad. "Het is moeilijk om die boodschap te brengen: Antwerp is een club met een rijke eigenaar en een grote achterban en er was die fantastische reeks waardoor men gaat dromen."

"Plots ben je een titelkandidaat. Terwijl ik vind dat de concurrentie verder staat. Neem nu Genk: ik ken die club goed en ik ben er al vaak geweest. Daar wordt al langer goed gewerkt. Bij Antwerp is alles vrij recent. Ik zou het al knap vinden als Antwerp de huidige plek kan behouden.”