Antwerp-verdediger zit al bijna heel jaar aan de kant: "Geloof in goede afloop is nog altijd groot"

Bijna een heel jaar zonder voetbal... De situatie van Björn Engels bij Antwerp heeft al voor kopbrekens gezorgd. De verdediger sukkelde de voorbije maanden met een spierscheur, met de achillespees en met een kuitblessure. Wanneer gaat hij eindelijk weer fit zijn?

Mark van Bommel sprak er gisteren over op zijn persconferentie voor Genk. ''Met Björn gaat het inmiddels de goede kant op, maar hij is nog niet toe aan groepstrainingen", noteerde HLN. ''Björn revalideert momenteel extern, maar we houden wel contact. Natuurlijk vreet deze situatie aan hem. Hij heeft tussendoor al een paar keer aangepikt om dan weer uit te vallen."

"Mentaal moet je ijzersterk zijn in zo'n situatie. Als technische staf en als club proberen we Björn zo veel mogelijk te steunen. Het geloof in een goede afloop is nog altijd groot. Maar wanneer Björn kan terugkeren, blijft moeilijk te voorspellen."

Bij zijn entourage vragen ze geduld. ''Björn probeert nu zijn héle lichaam op punt te zetten om toekomstige problemen te vermijden", klinkt het. ''Dat gaat ook lukken. Alleen is het nodig om daar voldoende tijd voor te nemen."