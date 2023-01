Eerste club uit Jupiler Pro League toont interesse voor Michael Frey

Michael Frey was woensdagavond duidelijk niet gelukkig met zijn kleine rol als invaller bij Royal Antwerp FC.

“Dit was de laatste wedstrijd van Michael Frey.” De spits van Royal Antwerp FC was duidelijk not amused met de rol die Mark van Bommel hem in het duel tegen Racing Genk gaf.

Amper een kwartier na afloop van de wedstrijd stond Frey al klaar om de bus op te stappen. De Zwitser mocht amper een kwartiertje opdraven tegen Racing Genk.

Met de komst van Vincent Janssen en na zijn blessure is hij duidelijk naar achteren opgeschoven in de pikorde. Volgens Het Nieuwsblad informeerde Charleroi al naar de spits.