'Noah Mbamba heeft voor volgend seizoen getekend bij nieuwe club'

Noah Mbamba zal volgend seizoen niet meer bij Club Brugge spelen, hij trekt naar de Bundesliga.

Het Nieuwsblad meldt dat Noah Mbamba rond is met het Duitse Leverkusen. Volgende zomer maakt hij transfervrij de overstap naar de Bundesliga.

Mbamba onderhandelde al een tijdje over een nieuw contract op Jan Breydel, maar het kwam niet tot een nieuwe overeenkomst. In de zomer is hij transfervrij.

De 18-jarige speler onderhandelde met verschillende buitenlandse clubs. Leverkusen zou zijn nieuwe werkgever worden. De bekendmaking zou al binnen enkele dagen volgen.