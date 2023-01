Seraing stuurt nog een speler door om de nodige fondsen vrij te maken voor aanvaller

Seraing zou zich graag versterken met een aanvallende speler. Daarvoor moeten enkele spelers plaatsmaken.

Eerder vertrok Simon Elisor al bij Seraing. Nu wordt ook Leroy Abanda doorgestuurd bij de hekkensluiter van de Jupiler Pro League.

La Capitale meldt dat hij voor de rest van het seizoen uitgeleend wordt aan PAS Lamia FC uit de Griekse competitie.

Lamia staat momenteel voorlaatste in de Griekse Super League. Abanda kwam in de zomer over van AC Milan maar kon zich niet bewijzen.