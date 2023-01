Anderlecht en Gent krijgen al sneller de VAR in de Conference League

De VAR doet in de Conference League sneller zijn intrede. Dat heeft de UEFA beslist.

In de Champions League en de Europa League was er al een VAR vanaf de groepsfase. In de Conference League was dat nog niet het geval.

Afgelopen seizoen was er zelfs maar een VAR vanaf de halve finales van de Conference League, maar de UEFA besliste om dat te veranderen. Tijdens de gehele knock-outfase zal er een VAR zijn.

Zo zullen Anderlecht en AA Gent vanaf de play-offs van de knock-outfase al een VAR tijdens hun wedstrijd krijgen. Zij zijn nog de enige Belgische clubs die in de Conference League nog actief zijn. Anderlecht speelt tegen Ludogorets, Gent tegen Qarabag.