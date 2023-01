Cercle Brugge wil Belgisch belofteninternational binnenhalen

Het verhaal van Hugo Siquet bij Freiburg is voorlopig nog een succes. Cercle Brugge wil hem graag overhalen om voor hen uit te komen.

Hugo Siquet verhuisde vorige winter van Standard naar het Duitse Freiburg voor bijna 5 miljoen euro. De transfer werd echter voor beide partijen nog geen succes dus zoeken ze een oplossing dat de rechtsachter speelminuten kan vergaren. Dit seizoen kwam hij nog maar in twee wedstrijden in de Bundesliga in actie.

Cercle Brugge is alvast geïnteresseerd om de Belgische belofteninternational een kans te geven. Ze willen hem graag huren tot het einde van het seizoen weet Het Nieuwsblad. Ze zijn echter niet de enige kandidaten dus het zal nog afwachten worden waar zijn toekomst ligt.