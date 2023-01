'Club uit Jupiler Pro League drukt door voor deal met Club Brugge'

Club Brugge heeft zijn handen vol tijdens deze wintermercato, maar er wordt ook al gekeken richting volgend seizoen.

Club Brugge heeft veel talent onder contract liggen. Een van hen is ook Maxim De Cuyper. Hij wordt momenteel verhuurd aan Westerlo. De voorbije maanden speelt hij zich extra in de kijker en is één van de pionnen die mee zorgt dat Westerlo een heel sterk seizoen aan het spelen is.

Normaal trekt hij deze zomer terug naar Jan Breydel, maar bij Westerlo zouden ze dat graag anders zien en hem zeker nog een jaar aan boord houden.

“De Cuyper straks terug naar Brugge? We gaan met Club praten om hem hier te houden”, zegt vice-voorzitter Hasan Cetinkaya bij Gazet van Antwerpen.