Defour hoopt op een 'Antwerpse' bekerfinale: "Qua versterking iets tegenover Vormer en Brüls zetten"

KV Mechelen speelt in de halve finale van de Beker van België tegen Zulte Waregem.

In de halve finale van de Croky Cup ontmoeten Steven Defour en KV Mechelen Zulte Waregem. Er volgt eerst de heenmatch in Waregem op 1 of 2 februari. De terugmatch Achter De Kazerne volgt op 1 of 2 maart.

“Voor beide ploegen is dit een mooie gelegenheid om de finale te halen”, zegt trainer Steven Defour van KV Mechelen bij Gazet van Antwerpen. “Antwerp of Union als tegenstander was sowieso moeilijker geweest voor ons. Ik schat de kansen op fiftyfifty. Met Vormer en Brüls deed Zulte Waregem twee uitstekende transfers.”

“Hopelijk kunnen we richting de heenmatch begin februari daar iets tegenover zetten qua versterking. Na de verloren competitiematch van vorig weekend hebben we tegen Zulte Waregem sowieso nog iets recht te zetten. Mijn spelers zijn op revanche belust.”

Met een ‘Antwerpse’ finale als gevolg. “Antwerp tegen KV Mechelen zou een mooie affiche zijn. Met Ritchie De Laet klikte het ontzettend goed in mijn Antwerpperiode. Net als met de dokter, bij wie ik een abonnement had. Maar laat ons maar eerst die laatste horde richting de finale nemen.”