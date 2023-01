Jérémy Doku geniet interesse uit de Premier League

Ondanks een moeilijk seizoen bij Rennes kan Jérémy Doku op interesse rekenen uit de Premier League.

Volgens het Franse Foot Mercato zou Southampton geïnformeerd hebben naar Jérémy Doku. De Rode Duivel kent een moeilijk seizoen bij Rennes waar hij in 11 wedstrijden aan zet was, maar nog geen statistieken kon voorleggen. Dit mede omwille van blessures.

Southampton staat momenteel laatste in de Premier League waardoor de kans klein is dat het om een definitieve overgang zal zijn. Stade Rennes nam Doku in de zomer van 2020 over van Anderlecht voor een bedrag van om en bij de 26 miljoen euro.