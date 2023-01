'Scott Parker helpt Club Brugge aan nieuwe doelman'

Club Brugge heeft een nieuwe doelman beet. Belofteninternational Joe Bursik wordt de nieuwe tweede doelman.

Bursik komt over van Stoke City. Hij is al in het land en zal normaal vandaag nog zijn medische testen afleggen bij blauwzwart, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Brugge moest op zoek naar een nieuwe reservedoelman omdat Senne Lammens de club verlaat richting Leeds United.

Scott Parker wou Bursik afgelopen zomer al binnenhalen bij Bournemouth, maar dat lukte hem toen niet. Nu heeft hij met Club Brugge wel beet.